Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Новости Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

14.04.2017 (15:35)

Малый ракетный корабль «Ливень» Балтийского флота отразил воздушный налет условного противника

В соответствии с планом боевой подготовки  малый ракетный корабль (МРК)  «Ливень» Балтийского флота (БФ) в морском полигоне поразил воздушную и морскую цели условного противника из зенитного ракетного комплекса «Оса».

Боевые стрельбы выполнялись в сложной метеорологической обстановке.

На первом этапе МРК «Кузнецк» и «Ливень» соединения Балтийской военно-морской базы в ходе совместных выходов в море успешно выполнили артиллерийские стрельбы по малоразмерным морским и воздушным целям из 76- и 30-мм артиллерийских установок.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Военно-Морской Флот , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false