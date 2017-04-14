14.04.2017 (15:35)

Малый ракетный корабль «Ливень» Балтийского флота отразил воздушный налет условного противника

В соответствии с планом боевой подготовки малый ракетный корабль (МРК) «Ливень» Балтийского флота (БФ) в морском полигоне поразил воздушную и морскую цели условного противника из зенитного ракетного комплекса «Оса».

Боевые стрельбы выполнялись в сложной метеорологической обстановке.

На первом этапе МРК «Кузнецк» и «Ливень» соединения Балтийской военно-морской базы в ходе совместных выходов в море успешно выполнили артиллерийские стрельбы по малоразмерным морским и воздушным целям из 76- и 30-мм артиллерийских установок.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице