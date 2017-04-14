14.04.2017 (15:13)

Более 4,5 тысяч взрывоопасных предметов обезвредили с начала года саперы ЗВО

С начала года мобильными группами разминирования Западного военного округа (ЗВО) найдено и обезврежено более 4,5 тыс. взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

Всего за указанный период было отработано более 200 заявок об опасных находках. При этом саперы до сих пор находят целые склады с артиллерийскими снарядами, минами и гранатами времен Великой Отечественной Войны.

Большинство опасных находок обнаруживаются в Московской, Ленинградской, Калининградской, Псковской и Воронежской областях.

Рост количества обнаруженных и обезвреженных взрывоопасных предметов становится возможным благодаря оснащению инженерных подразделений Западного военного округа современными комплексами и системами, которые позволяют находить и классифицировать металлические предметы даже незначительного размера, находящиеся на значительном углублении.

Неоценимую помощь в поиске боеприпасов оказывают специально обученные минно-розыскные собаки, входящие в состав групп разминирования.

Весь личный состав подразделений прошел специальную подготовку и допущен к работе со взрывоопасными предметами.

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