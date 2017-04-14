14.04.2017 (15:04)

Расчеты ЗРС С-300 и С-400 «Триумф» ЗВО поразили высокоскоростные воздушные цели на учении в Астраханской области

Зенитные ракетные подразделения Западного военного округа (ЗВО), оснащенные зенитными ракетными системами С-300 и С-400 «Триумф», выполнили боевые пуски ракет в рамках тактического учения на полигоне Ашулук в Астраханской области.

В ходе учения расчеты ЗРС С-400 поразили 6 высокоскоростных ракет-мишеней «Кабан», «Бекас» и «Армавир».

В свою очередь, комплексы С-300 также поразили ряд мишеней подобного типа. Общей расход боеприпасов составил 9 ракет. Оценка за учение – «отлично».

Ранее зенитные ракетные подразделения были переброшены комбинированным способом из Ленинградской области на полигон Ашулук в Астраханской области.

В практических действиях приняли участие около 350 военнослужащих, было задействовано свыше 200 единиц вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ).

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