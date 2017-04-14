14.04.2017 (14:49)

На Урале впервые пройдет окружной этап конкурса «Страж порядка» среди подразделений военной полиции ЦВО

Окружной этап международного конкурса «Страж порядка» впервые пройдет на полигоне под Екатеринбургом.

В конкурсе, который в этом году был включен в программу Армейских международных игр-2017, примут участие 38 команд по 4 человека в каждой от военных комендатур Центрального военного округа (ЦВО), в том числе на территории Таджикистана и Казахстана.

Состязания включают 3 этапа: «Огневой»; «Гонка патрульного наряда»; «Командная гонка». Команда, сформированная из лучших военных полицейских, представит округ на Всеармейских соревнованиях, которые пройдут в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» и на полигоне Алабино (Московская обл.).

Церемония открытия окружного этапа конкурса состоится 17 апреля на территории 13-го военного городка (Екатеринбург).

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