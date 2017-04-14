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14.04.2017 (14:33)

Школа Минобороны России в Таджикистане получила новые компьютеры

Сегодня в школу № 6 Министерства обороны Российской Федерации в Таджикистане в целях более качественного обеспечения проведения Единого государственного экзамена военным ведомством России было поставлено 9 компьютеров, а также многофункциональное устройство для печати бланков и результатов проведения экзаменационных испытаний.

Средняя общеобразовательная школа № 6 действует в Душанбе с 1997 года. Ее устав утвержден Министром обороны России. В трехэтажном здании на улице Айни оборудованы учебные классы, лаборатории, столовая, библиотека, спортивный и тренажерный залы, помещения для групп продленного дня и кружков.

Уровень преподавания в школе высок – ежегодно до 97 процентов выпускников поступают в вузы России и Таджикистана, других стран СНГ.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Среднее образование
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