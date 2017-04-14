14.04.2017 (13:54)

В Дальневосточном ВОКУ прошел конкурс психологов воинских частей и вузов Сухопутных войск

С 11 по 14 апреля в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище (ВОКУ) им. К.К.Рокоссовского прошел II-й конкурс специалистов психологической службы воинских частей и военных образовательных организаций, подчиненных главнокомандующему Сухопутными войсками (СВ).

Цель мероприятия – изучение, обобщение и популяризация опыта лучших психологов по организации психологической подготовки личного состава и отбор кандидата для участия в восьмом Всеармейском конкурсе специалистов психологической службы Вооружённых Сил РФ.

В конкурсе принимали участие 9 психологов воинских частей и военных образовательных организаций, подчиненных главнокомандующему СВ.

Участники представили видеопрезентации своих визитных карточек, показали теоретические знания по диагностике актуального психологического состояния военнослужащих, групповых процессов и явлений, знание автоматизированного рабочего места военного психолога, практические навыки в проведении мероприятий психологической подготовки военнослужащих к выполнению учебно-боевых задач.

По итогам конкурсных заданий победителем стала педагог-психолог Казанского суворовского военного училища (СВУ) Лилия Салимуллина, на втором месте – начальник группы психологической работы 106-го учебного центра войск ПВО СВ старший лейтенант Владимир Дьяур, на третьем – ведущий психолог группы психологической работы Новосибирского высшего военного командного училища Полина Тирон.

Председатель жюри – начальник психологической службы Главного командования СВ полковник А.А.Тюрин отметил высокую мотивацию специалистов-психологов на максимальный результат, положительную динамику в развитии теоретических знаний и практических навыков конкурсантов.

Входившие в состав жюри представители Управления МВД России по Амурской области майор внутренней службы Ярослав Дегодьев и Главного управления МЧС России по Амурской области капитан внутренней службы Елена Фомина поблагодарили организаторов конкурса за предоставленную возможность расширения общения при взаимодействии психологических служб различных ведомств.

А декан психолого-педагогического факультета Благовещенского государственного педагогического университета Светлана Олеговна Зуева подчеркнула многогранность работы военного психолога.

Неоднократный представитель жюри – начальник Центра психологической работы Вооруженных Сил РФ подполковник Александр Захаров отметил неизменно высокий уровень организации проведения конкурса в СВ.

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