14.04.2017 (13:47)

В военном параде в Керчи примут участие более 900 военнослужащих Черноморского флота и Южного военного округа

9 мая в городе-герое Керчи пройдёт парад войск, посвященный Победе в Великой Отечественной войне. Это четвертый парад Победы, который проводится в городе после возвращения Крыма в состав Российской Федерации.

В составе двух парадных батальонов и шести парадных рот в центре Керчи пройдут более 900 военнослужащих, которые представляют отдельную бригаду береговой обороны, полк радиационной, химической и бактериологической защиты Черноморского флота (ЧФ), железнодорожный батальон, а также подразделения ВВС и ПВО Южного военного округа.

Наряду с военнослужащими в парадном строю пройдут парадные расчеты Росгвардии и МЧС. Музыкальное сопровождение парада будет обеспечивать сводный военный оркестр.

В механизированной колонне парада будет задействовано 20 единиц техники, среди которой бронетранспортеры БТР-80, боевые машины зенитного ракетного полка армии ВВС и ПВО Южного военного округа, в том числе пусковые установки комплексов «С-300», а также самоходные установки залпового огня «Град», бронеавтомашины «Рысь», буксируемые гаубицы «Мста-Б» и «Д-30».

Принимать парад будет заместитель командующего Черноморским флотом вице-адмирал Валерий Куликов.

В День Победы в Керчи произведут праздничный артиллерийский салют и фейерверк.

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