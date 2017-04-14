14.04.2017 (13:34)
«Воентелеком» развивает транспортные сети связи специального назначения
В Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого состоялась научно-техническая конференция, участники которой обсудили перспективы развития транспортных сетей связи специального назначения.
Цель форума в Санкт-Петербурге — координация научно-технического взаимодействия органов военного управления, предприятий промышленности и учреждений оборонно-промышленного комплекса, научно-исследовательских организаций, военных вузов и операторов единой сети электросвязи РФ в рамках совершенствования транспортных сетей связи специального назначения. А также — опережающего внедрения в Вооружённых Силах России перспективных защищённых телекоммуникационных технологий, средств и комплексов связи.
В частности, построение собственной сети Минобороны России позволит эффективно использовать возможности новой инфраструктуры, а самое главное — получить полностью современную, масштабируемую и не зависящую от других операторов связи основу для развития современных информационных и телекоммуникационных систем.
Специалисты «Воентелекома» представили на конференции своё видение развития транспортных сетей связи спецназначения и использования новых технологий в соответствии с текущими и будущими потребностями.
В частности, отмечалось, что сейчас стоит задача найти такие технические решения, которые одновременно будут учитывать особенности уже построенных участков сети специального назначения и смогут обеспечить достаточную ёмкость для предоставления новых сервисов.
До настоящего времени оснащение и модернизация участков сети преследовали цель предоставить необходимые сервисы связи, в соответствии с текущими потребностями, а выбор оборудования обосновывался потребностями того или иного региона. Теперь же речь идёт о строительстве магистральных направлений и об объединении фрагментов уже построенных участков сети.
Также отмечалось, что нынешние объёмы и виды информации (видеосвязь, аудиосвязь, передача данных) требуют значительного увеличения ёмкости сети. Предлагаемые технические решения должны учитывать как текущее состояние сети, так и развитие того или иного региона и последующее сопряжение сетей. Поэтому одновременно с выработкой единой стратегии развития следует говорить об удобстве эксплуатации и возможностях управления сетью.
В ходе конференции «Воентелеком» представил технологии и решения, которые могут быть успешно применены на транспортных сетях специального назначения.