14.04.2017 (13:21)

Сержант Светлана Чимрова победила на чемпионате России по плаванию с рекордом страны

В предпоследний день чемпионата России по плаванию, который проходит в бассейне спорткомплекса «Олимпийский» в Москве, сержант Светлана Чимрова, представляющая ЦСКА, победила на дистанции 100 метров баттерфляем, установив рекорд страны – 57,17 секунды.

Она обновила свой же рекорд (57,42), установленный днем ранее в квалификационных заплывах, а также выполнила норматив отбора в сборную России (58,14) на чемпионат мира по водным видам спорта, который пройдет с 16 по 30 июля в Будапеште.

«Была уверена, что смогу улучшить прежний результат. Мы к этому шли, работали. Надеюсь, что дальше будет только лучше. Хочу на чемпионате мира показать уже другие секунды, – рассказала Светлана Чимрову журналистам. – Конкуренция в российском плаваним с каждым годом все выше. Молодежь наступает на пятки, и я очень этому рада. Надеюсь, она поднимет нас на совершенно другой уровень».

На дистанции 200 метров вольным стилем среди женщин бронзовым призером стала прапорщик ЦСКА Виктория Андреева. Ее результат – 1 минута 58,25 секунды. Победила Вероника Попова (1:57,27), «серебро» завоевала Анастасия Гуженкова (1:57,38).

В смешанной комплексной эстафете 4х100 метров армейцы завоевали две награды: прапорщик Анастасия Лязева, выступавшая за команду из Санкт-Петербурга (3:50,58), выиграла «золото», а бронзовый призер ОИ-2016 рядовой спортроты ЦСКА Антон Чупков – «серебро» в составе команды Москвы (3:51,80).

По итогам четвертого дня соревнований пять пловцов ЦСКА выполнили нормативы отбора в сборную России: помимо Светланы Чимровой (100 метров баттерфляем) в команду попали Евгений Рылов (50 и 200 метров на спине), Григорий Тарасевич (50 метров на спине), Вероника Попова (200 метров вольным стилем) и Климент Колесников (200 метров на спине).

Таким образом, в сборную России на ЧМ-2017 уже отобрались шесть представителей ЦСКА: Всеволод Занько (50 метров брассом), Олег Костин (50 метров баттерфляем), Владимир Морозова (100 метров вольным стилем), Дарья Устинова (200 метров на спине), Светлана Чимрова (100 метров баттерфляем) и Антон Чупков (200 метров брассом).

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