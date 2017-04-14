14.04.2017 (12:53)

Соединения и воинские части 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа готовятся к возвращению в пункты постоянной дислокации после учения в Бурятии

Соединения и воинские части Южного военного округа (ЮВО), принимавшие участие в учении соединений ВВС и ПВО на территории Республики Бурятия, начали подготовку к возвращению в пункты постоянной дислокации (ППД).

Зенитчики будут возвращаться в южные регионы России на железнодорожных платформах.

Летчики на самолетах Су-27, Су-30, Су-34, а также вертолетах Ми-8 АМТШ и Ми-8 МТПР выполнят перелеты на аэродромы базирования на территории Краснодарского края и Ростовской области.

Инженерно-технический состав будет переброшен в ППД силами военно-транспортной авиации.

Беспосадочные перелеты планируется осуществить также в составе авиационных тактических групп с дозаправкой самолетов в воздухе, с преодолением расстояний более 7 тыс. км.

Всего в учении принимали участие около 1000 военнослужащих и было задействовано более 350 единиц вооружения и военной техники, в том числе самолеты Су-30М2, Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-34, вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор», Ми-8МТПР-1, а также зенитные ракетные комплексы С-300ПМ и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С».

Учение смешанного авиационного соединения и соединения противовоздушной обороны Южного военного округа проводились под руководством командующего 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа генерал-лейтенанта Виктора Севостьянова.



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