14.04.2017 (12:39)

Зенитчики Новороссийского соединения ВДВ завершили выполнение задач на полигоне Капустин Яр

Зенитные подразделения десантно-штурмового соединения ВДВ, дислоцированного на территории Южного военного округа, завершили длительный полевой выход на полигон Капустин Яр.

На первом его этапе проводилось боевое слаживание расчетов с отработкой вопросов тактической, технической, специальной, инженерной и военно-медицинской подготовки.

Завершился полевой выход тренировками по управлению огнем в составе батарей и боевыми стрельбами по малоразмерным высотным и низколетящим мишеням из штатного вооружения — зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10» и переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Верба».

В настоящее время зенитные подразделения прибыли в пункты постоянной дислокации.

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