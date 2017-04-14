14.04.2017 (12:04)

Связисты российской военной базы в Армении обеспечили управление подразделения в условиях высокогорья

Более 300 военнослужащих и около 50 единиц современной военной техники подразделений связи приняли участие в тактико-специальном учении (ТСУ) по обеспечению устойчивыми, бесперебойными и непрерывными каналами связи воинских частей российской военной базы в Армении.

ТСУ проводилось в рамках подготовки к сдаче контрольной проверки за зимний период обучения.

Военные связисты выполнили более 30 нормативов по обеспечению связью подразделений военной базы в условиях высокогорной местности на полигонах Камхуд и Алагяз.

Для обеспечения управления применялись современные технические средства и комплексы связи, в том числе системы цифровой связи «Редут-2УС», модернизированные командно-штабные машины Р-145БМ1 и радиорелейные станции связи Р-419МП.

Связисты отработали задачи по установлению беспроводного обмена информацией между пунктами управления подразделений в горной местности, используя в роли усилителей и ретрансляторов современные мобильные технические комплексы.

Всего в ходе учения военные связисты протянули более 50 км линий полевой связи, а также обеспечили беспроводной спутниковой связью подразделения, находящиеся на удалении более 300 км.

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