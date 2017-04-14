14.04.2017 (11:47)

Специалисты радиоэлектронной борьбы ЮВО исказили навигационное поле условного противника

Специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мотострелковой бригады 49-й армии Южного военного округа (ЮВО) в ходе тактико-специального занятия на полигоне Николо-Александровский отработали задачи по подавлению системы связи и навигации условного противника.

Специалисты РЭБ в кратчайшие сроки развернули станции, провели сбор и анализ разведывательной информации на основе приема электромагнитного излучения различных диапазонов и передали координаты радиоэлектронных средств условного противника артиллерийским подразделениям, отработали вопросы по искажению навигационного поля, создаваемого системами определения местоположения.

Также специалисты РЭБ подавили средства связи и навигации полевых авианаводчиков условного противника в радиусе до 200 км.

Эффективность созданной зоны радиопомех подтвердили военнослужащие подразделений связи, действовавшие в роли условного противника.

На учение привлекалось около 100 военнослужащих, было задействовано более 10 единиц специальной военной техники РЭБ, в том числе новейшие комплексы РЭБ «Борисоглебск-2» и автоматизированные станции помех «Житель».

Применение подразделений РЭБ позволяет снизить эффективность ведения разведки, управления подразделениями и наведения высокоточного управляемого ракетного оружия условным противником.

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