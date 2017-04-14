14.04.2017 (11:44)

Победителями Всеармейского этапа международной олимпиады по математике стали курсанты Пензенского филиала Военной академии МТО

В Военном университете Минобороны России завершился Всеармейский этап международной олимпиады по математике среди курсантов высших военных учебных заведений Министерства обороны России, студентов гражданских вузов Российской Федерации.

За звание лучших в знании математики в двухтуровом состязании боролись 156 представителей от 30 вузов Минобороны России, Московского университета МВД России, трех научных рот Вооруженных Сил РФ и 5 гражданских вузов России.

В абсолютном командном первенстве первое место и право представлять в 2018 году Министерство обороны России на IV международной математической олимпиаде завоевала команда Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения (МТО).

На втором месте — команда Военной академии МТО (Санкт-Петербург). «Бронза» — у Национального исследовательского Нижегородского государственного университета имени Лобачевского (Нижний Новгород).

В номинации «Абсолютное личное первенство» первое место занял курсант Пензенского филиала Военной академии МТО Евгений Семелев. Вторым стал член команды этого же вуза курсант Ануарбек Кошетеров. Третье место — у студента Национального исследовательского Нижегородского государственного университета Николая Калинина. Победителям в различных номинациях и абсолютном первенстве были вручены дипломы и ценные подарки.

В торжественной церемонии закрытия и награждения победителей приняли участие председатель Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров, первый заместитель начальника Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации контр-адмирал Петр Антипин, начальник Военного университета генерал-полковник Валерий Марченков, Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Анатолий Соловьев, двукратная олимпийской чемпионка, девятикратной чемпионка мира и тринадцатикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта, Светлана Хоркина, депутат Московской городской Думы, председатель комиссии по безопасности Инна Святенко, другие почетные гости.



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