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14.04.2017 (11:26)

На кораблях Каспийской флотилии прошли учения по борьбе за живучесть

В пунктах базирования кораблей Каспийской флотилии завершилось учение по борьбе за живучесть (БЗЖ) корабля. 

Учение корабельных аварийно-спасательных групп проведено на специальных учебно-тренировочных комплексах (УТК) «Астрахань» и «Каспий».

На УТК сымитированы различные внутренние корабельные помещения и отсеки, что позволяет экипажам кораблей и судов в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке, с фактическим поступлением забортной воды и возгоранием переборок  осваивать и совершенствовать навыки по спасению корабля.

В ходе учения моряки отработали задачи по локализации и тушению пожара в корабельных отсеках, а также по ликвидации пробоин в корпусе корабля и устранению поступления воды.

При тушении пожара морякам предстояло в кратчайшие сроки экипироваться в костюмы пожарного, герметизировать горящий отсек и остановить распространение огня с ликвидацией очагов возгорания.

В учении по БЗЖ приняли участие аварийные партии из числа экипажей ракетных кораблей «Дагестан» и «Татарстан», малых ракетных и артиллерийских кораблей «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг», «Волгодонск»,  «Махачкала», «Астрахань» и базовых тральщиков «Магомед Гаджиев» и «Герман Угрюмов».

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Тихоокеанский флот , Южный военный округ , Учения
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