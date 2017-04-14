14.04.2017 (11:09)

Командующий Тихоокеанским флотом посетил Военно-морскую академию ВМС Республики Корея

Сегодня командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц в ходе протокольного визита встретился с командующим командованием подводных сил военно-морских сил (ВМС) Республики Корея контр-адмиралом Пак Но Чхоном в военно-морской базе Чинхэ.

Адмирал Сергей Авакянц и контр-адмирал Пак Но Чхон обсудили вопросы истории подводного флота двух стран и затронули тему военного образования.

Российская делегация посетила Военно-морскую академию, где ознакомилась с учебным процессом будущих офицеров ВМС Республики Корея. В ходе встречи состоялся обмен сувенирами с военно-морской символикой, и прошло совместное фотографирование.

После протокольной встречи российская делегация посетила дизель-электрическую подводную лодку, где ознакомилась с вооружением, боевыми возможностями корабля и бытом моряков-подводников.

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Визит командующего ТОФ адмирала Сергея Авакянца в Республику Корея проходит с 12 по 14 апреля в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооружённых Сил РФ.