14.04.2017 (10:54)

Заместитель Министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков прибыл с инспекцией в 38-ю отдельную мотострелковую бригаду ВВО

Заместитель Министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков в рамках рабочей поездки в войска Восточного военного округа (ВВО) прибыл в Екатеринославку для проверки, дислоцированной здесь 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии ВВО.

В ходе его работы в бригаде решением начальника Генерального соединение было внезапно поднято по тревоге с целью отработки вопросов приведения в высшую степень боевой готовности.

За последние сутки это уже вторая по счету проверяемая заместителем Министра обороны мотострелковая бригада, внезапно поднятая по тревоге.

13 апреля вопросы приведения в высшей степени боевой готовности отрабатывала 36-я отдельная мотострелковая бригада 29-й общевойсковой армии.

«Мы продолжаем инспектировать войска округа. Наша главная цель — проверить их и увидеть реальную картину и состояние дел в тех или иных соединениях и воинских частях», — пояснил Дмитрий Булгаков в беседе с журналистами во время выхода боевой техники из парка в заданный район.

Замглавы Минобороны сообщил также, что во второй половине дня он прибудет в город Свободный для проверки дислоцированной там 50-й отдельной железнодорожной бригады.

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