14.04.2017 (10:40)

В рамках контрольной проверки войск ВВО проведено более 20 тактических учений с боевой стрельбой

Более 20 тактических учений с боевой стрельбой различного уровня, в том числе 3 двухсторонних, проведено в мотострелковых, артиллерийских и танковом соединениях Восточного военного округа (ВВО) в рамках контрольной проверки за зимний период обучения, стартовавшей 3 апреля.

В ходе проверки подразделения соединений, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском краях и Сахалинской области, были подняты по тревоге и совершили марши на полигоны на штатной технике.

Задачи по розыгрышу тактических действий вручались командирам непосредственно на полигонах. Рабочие группы штаба ВВО оценивали грамотность действий военнослужащих, точность стрельбы, качество организации всестороннего обеспечения боевых действий и способность командиров принимать целесообразные решения и управлять подразделениями в условиях быстроменяющейся обстановки.

Одной из особенностей учений стало то, что все они, вне зависимости от уровня, проводились с привлечением авианаводчиков.

Контрольная проверка объединений, соединений и воинских частей ВВО проводится в два этапа и завершится 29 апреля.

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