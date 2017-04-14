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14.04.2017 (10:27)

Противопаводковая группировка Восточного военного округа увеличена до 1,3 тыс. военнослужащих

В связи с возможным ухудшением паводковой обстановки в регионах Забайкалья и Дальнего Востока в Восточном военном округе (ВВО)  увеличена группировка сил, находящаяся в готовности к проведению противопаводковых мероприятий.

Сводные подразделения сформированы во всех гарнизонах ВВО от Байкала до Чукотки. В готовности находятся более 150 групп ликвидации последствий паводков и около 30 самолетов и вертолетов.

В общей сложности группировка насчитывает более 1,3 тыс.  военнослужащих и свыше 350 единиц автомобильной и специальной техники.

Со сводными подразделениями проведены тактико-специальные занятия.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Паводки
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