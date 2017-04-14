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14.04.2017 (09:51)

Спецназ Восточного военного округа покорил действующий Авачинский вулкан на Камчатке

В рамках подготовки к международному конкурсу «Эльбрусское кольцо» военнослужащие подразделения специального назначения Восточного военного округа совершили восхождение на действующий Авачинский вулкан на Камчатке.

В полной экипировке с оружием, используя альпинистское снаряжение, военнослужащие совершили подъем на высоту 2641 метра по заснеженным склонам при   температуре ниже минус 15 градусов с сильным ветром.

В ходе восхождения  были преодолены ледовые и скальные участки на склонах действующего вулкана.

В ближайшие дни будет совершено восхождение на вулкан Корякский и на Ключевскую сопку.

Восточный военный округ будут представлять четыре команды — две от бригады морской пехоты ТОФ, по одной из морского и армейского спецназа.

В состав каждой команды входит по 12 человек. Военнослужащим предстоит продемонстрировать свои навыки по огневой, лыжной и альпинистской подготовке в горной местности.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Спецназ , Конкурсы , Эльбрусское кольцо
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