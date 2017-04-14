14.04.2017 (07:25)

Сложные погодные условия не повлияют на боеготовность камчатской группировки

На Камчатку подошел очередной циклон с порывами ветра до 35 метров в секунду и сильными снежными зарядами. В частях и соединениях объявлено штормовое предупреждение, личный состав готов противостоять стихии. На всех военных объектах подготовлены резервные источники питания и жизнеобеспечения. Полеты авиации, переходы кораблей и подводных лодок скорректированы с учетом фактических и прогнозируемых метеоусловий.

Корабли и суда аварийно-спасательного отряда сил ОКВС находятся в повышенной готовности для проведения спасательных мероприятий.

В штабах войск и сил на Северо-востоке и Подводных силах ТОФ идет круглосуточный мониторинг ситуации, сформированы группы и команды для оперативного реагирования на возможные изменения в обстановке, налажено взаимодействуют с другими силовыми структурами, а также администрацией Камчатского края. В случае кризисных ситуаций, связанных с непогодой, дежурные подразделения в готовности оказать помощь местным органам самоуправления.

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