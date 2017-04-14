14.04.2017 (06:11)

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота завершил визит в порт Пусан

В рамках визита, который проходил с 11 по 14 апреля, моряки-тихоокеанцы встретились с представителями командования военно-морских сил Республики Корея, мэрии города Пусан и генеральным консулом Российской Федерации.

Военнослужащие Тихоокеанского флота осмотрели достопримечательности, исторические места и музеи города Пусан, и провели ряд совместных спортивных мероприятий с корейскими моряками.

Для учеников филиалов Русской школы из Пусана, Сеула и Инчхона были организованы экскурсии на гвардейский ракетный крейсер «Варяг». Российские моряки провели для ребят экскурсии по боевому кораблю, ознакомили их с бытом тихоокеанцев и вооружением флагмана.

Боевые корабли ТОФ вышли из города Владивостока 1 апреля для выполнения задач дальнего похода. Поход проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооружённых Сил Российской Федерации, и продлится более двух месяцев. В ходе дальнего океанского плавания корабли совершат ещё шесть неофициальных визитов и деловых заходов в порты иностранных государств. Основная цель похода демонстрация Андреевского флага в Азиатско-тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР.

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