14.04.2017 (05:26)

Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков прибыл с рабочей поездкой в войска ВВО для проверки состояния материально-технического обеспечения, боевой и мобилизационной готовности их соединений и воинских частей

В течение пяти дней спланирована работа почти в десяти гарнизонах округа. В частности, будут проинспектированы 36 и 38 отдельные мотострелковые бригады, 104 отдельная бригада МТО 29 армии в Забайкалье, 64 отдельная мотострелковая бригада и 50 отдельная железнодорожная бригада в Хабаровском крае. Также предстоит проверить состояние МТО сил Тихоокеанского флота на Камчатке и во Владивостоке.

В ходе рабочей поездки заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков лично наблюдал за действиями личного состава 36 отдельной мотострелковой бригады 29 общевойсковой армии Восточного военного округа, поднятой по тревоге решением начальника Генерального штаба ВС РФ.

Личный состав соединения показал высокую выучку при отработке вопросов приведения в высшие степени боевой готовности, включая подъем по тревоге, подготовку боевой техники в парке, выход в районе формирования ротных колонн и подготовку к выполнению задач по предназначению.

Рабочая поездка в войсках Восточного военного округа с целью проверки состояния их материально-технического обеспечения продлится до 17 апреля.

Будут подведены итоги полуторамесячной работы инспекции МТО в войсках Восточного военного округа.

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