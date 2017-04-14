14.04.2017 (01:02)

Для участников Парада Победы в городе Москве будет отшито около 11 тыс. комплектов военной формы

Участников Парада оденут в форму защитного, синего и черного цветов. Так же для женщин-военнослужащих отшивается форма белого цвета. В такой форме женщины-военнослужащие участвовали в Параде Победы в 2016 году.

Для Суворовцев и нахимовцев шьют кителя с воротником-стойкой и брюки черного цвета.

Новинки в военной форме одежды участников Парада Победы будут у парадного расчета из Общевойсковой академии, китель с воротником-стойкой цвета морской волны и Военной Академии ВКС, китель с воротником-стойкой синего цвета соответственно.

Ещё для Параде Победы в городе Москве шьется стилизованная форма образца 1945 года (в форме подобного образца шел личный состав на Параде Победы в 1945 году).

Кроме того, один из парадных расчетов состоящий из женщин военнослужащих будет одет в новую форму, она представляет собой синий жакет, белую юбку и сапоги.

Единственные поставщики «БТК групп» и «ВОЕНТОРГ» ведут активную работу по пошиву военной формы для участников Парада.

Более 1500 комплектов индивидуально отшитой парадной формы одежды будут переданы военнослужащим Минобороны, которые примут участие в Параде Победы ?9 мая 2017 г. в крупных городах и отдаленных гарнизонах нашей необъятной страны.

Традиционно, пошив военной формы одежды высших офицеров ВС РФ осуществляет старейшее предприятие АО «Военторг» - 43 ЦЭПК.

Что касается «БТК групп», то в общей сложности специально к Параду Победы-2017 предприятия компании изготовили более 280 тыс. единиц различных изделий. Производство формы для торжественных парадов 9 мая осуществляется «БТК групп» с 2010 года.



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