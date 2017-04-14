14.04.2017 (00:35)

Чилийская делегация во главе с Командующим ВМС Республики Чили Энрике Ларанньягой Мартином посетила ряд боевых кораблей ВМФ РФ новых проектов

В рамках первого в истории визита военно-морской чилийской делегации в Российскую Федерацию, она посетила ряд боевых кораблей новых проектов ВМФ России. В частности, чилийским гостям была предоставлена возможность побывать на борту новейшего фрегата проекта 1135.6 «Адмирал Эссен» и противодиверсионного катера проекта 21980 «Нахимовец», ошвартованных у причальной стенки в г. Кронштадте.

В сопровождении представителей Главного командования ВМФ России и командования Ленинградской Военно-Морской Базы чилийская военно-морская делегация была проинформирована о возможностях и характеристиках кораблей. На борту фрегата «Адмирал Эссен» было продемонстрировано штатное спасательное снаряжение экипажа.

Находясь в Кронштадте, Адмирал Энрике Ларанньяга Мартин посетил Главный Морской Храм страны – Кронштадтский Морской Собор.

Также чилийская сторона посетила производственные площадки «Северной верфи» в Санкт-Петербурге. В ходе встречи с представителями Объединенной судостроительной корпорации Центрального Морского Конструкторского бюро «Алмаз» и «Северного проектно-конструкторского бюро» чилийская делегация была проинформирована об экспортных проектах различных боевых кораблей.

Ранее Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Владимир Королёв провел в Санкт-Петербурге встречу с Командующим ВМС Республики Чили Адмиралом Энрике Ларанньягой Мартином.

Она состоялась в старейшем военно-морском учебном заведении – Военно-Морской Академии им. Адмирала Н.Г. Кузнецова. У главного входа в академию делегацию ВМС Чили встретил Почетный караул.

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов развития военного сотрудничества между флотами. В частности, Адмирал Владимир отметил, что «уже в ходе начавшегося визита чилийских коллег в Санкт-Петербург они смогут познакомиться с достижениями военного кораблестроения, посетив ряд предприятий ОПК, а также побывать на борту надводных кораблей нового поколения, которые построены для ВМФ России в рамках Государственной программы военного кораблестроения». По его словам, «программа визита делегации чилийских ВМС предусматривает знакомство с историей и традицией Военно-Морского Флота. С этой целью чилийские гости посетят Центральный Военно-Морской Музей, крейсер «Аврора».

Главком ВМФ России поблагодарил Командующего ВМС Чили за приглашение делегации ВМФ России принять участие в Западно-Тихоокеанском военно-морском симпозиуме, который состоится в конце апреля в Сантьяго. Обращаясь к Адмиралу Энрике Ларанньяге Мартину с приветственным словом, он подчеркнул, «что визит чилийской делегации в Российскую Федерацию и знакомство с ВМФ России откроет новую страницу в российско-чилийских отношениях и в сотрудничестве в военно-морской области».

В ответном слове Командующий ВМС Республики Чили выразил надежду на укрепление дружественных отношений с российскими военными моряками и развитие сотрудничества в военно-морской сфере. В частности, он предложил рассмотреть возможность «участия в 2018 году офицеров ВМФ России в плавании учебного парусного судна ВМС Чили «Эсмеральда» для знакомства с традициями чилийских моряков».

После завершения встречи, по приглашению Главкома ВМФ России, чилийская делегация осмотрела аудитории и помещения старейшего в России светского учебного заведения – Военно-Морской Академии им.Н.Г. Кузнецова. Особый интерес вызвала уникальная библиотека ВМА им. Н.Г. Кузнецова и тот факт, что все пособия и издания этой библиотеки переведены в цифровой вид и доступны каждому слушателю. Командующий ВМС Чили с особым вниманием отнесся к информации о системе подготовки военно-морских специалистов в учебных заведениях Военного Учебно-Научного центра ВМФ и широкому спектру специальностей, по которым проходит обучение.

После встречи стороны возложили венки на Пискаревском кладбище Санкт-Петербурга.

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