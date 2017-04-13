13.04.2017 (21:10)

Более 600 военнослужащих выполнили задачи по инженерной разведке местности

В марте 2017 г. в соединениях, воинских частях и организациях инженерных войск ВС РФ проведен второй этап в составе объединений отборочных мероприятий конкурса «Безопасный маршрут» в рамках Армейских международных игр «АРМИ-2017».

Около 600 военнослужащих на 200 единицах военной и специальной техники в составе 34 экипажей (расчетов) выполняли задачи в рамках конкурса. На территории 5 объединенных стратегических командований задействовано 27 полигонов.

Расчетами применялась тяжелая инженерная техника - путепрокладчик БАТ-2, инженерная машина разминирования ИМР-3, тяжелый механизированный мост ТММ-3. Применялись средства имитации, поиска и защиты сапера.

В ходе конкурса саперы провели разведку заминированного брода (шириной 8 м, длиной 30 м, глубиной 1 м), разведку местности на наличие минно-взрывных заграждений, уничтожили противопехотные мины методом траления, проделав проходы в минном поле.

С применением тяжелой техники был оборудован мостовой переход через противотанковый ров длиной 18 м и шириной 1,6 м. Путепрокладчиком БАТ оборудован поврежденный участок колонного пути для проезда техники. На заключительном этапе конкурса инженерная машина разграждения ИМР-3 проделывает проходы в горящем лесном завале и разобрала завал из бревен.

С 17 апреля по 30 апреля лучшие экипажи от объединений сойдутся в третьем отборочном этапе уже в составе военного округа.

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