13.04.2017 (20:28)

В Бишкеке завершилось заседание Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны стран СНГ

«Мы выработали предложения и рекомендации по совершенствованию взаимодействия при несении боевого дежурства силами и средствами объединенной системы ПВО СНГ» — заявил начальник главного штаба – первый заместитель главнокомандующего Воздушно-космических сил генерал-лейтенант Павел Кураченко.

Соответствующие рекомендации выработаны после проведения совместной тренировки дежурных сил объединенной системы ПВО стран-участниц СНГ в октябре 2016 года. Предложения касаются как законодательной базы, так и технического обеспечения объединенной системы ПВО на постсоветском пространстве.

На 2017 год запланирован учебно-методический сбор командующих ПВО и ВВС стран-участниц СНГ, а также специалистов, отвечающих за применение Единой системы государственного радиолокационного опознавания, и совместная тренировка с их участием.

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