13.04.2017 (18:00)

На Северном флоте отработали отражение массированного ракетно-авиационного удара условного противника

В рамках плановой контрольной проверки соединений и частей армии ВВС и ПВО Северного флота (СФ) за зимний период обучения проведено учение по отражению массированного ракетно-авиационного удара условного противника по военным объектам в Мурманской и Архангельской областях.

На учение привлекались основные силы авиации и противовоздушной обороны армии. Были отработаны вопросы оперативного оповещения о воздушном нападении, отражения ударов средств воздушного нападения условного противника, рассредоточения и вывода из-под удара соединений и частей, а также организации управления силами с защищённых командных пунктов.

Выполнены нормативы по приведению в полную боеготовность зенитных ракетных подразделений и частей, подготовки к боевому применению противоракетных комплексов и истребительной авиации.

В ходе практических действий поднятые по тревоге истребители Су-33 и МиГ-31 корабельного и смешанного авиаполков отработали перехват крылатых ракет и ударных самолётов условного противника.

Задачи по совершению маршей в районы предназначения и подготовке к применению ЗРС С-300 и С-400 выполнили зенитные ракетные дивизионы полков соединения ПВО Северного флота, дислоцированных в Мурманской области. На марше зенитчики также отработали задачи противодиверсионной обороны.

Заключительным этапом учения стал розыгрыш эпизода по нанесению ответного авиаудара, в ходе которого экипажи бомбардировщиков Су-24 смешанного авиаполка выполнили практическое бомбометание на полигоне Лумбовка в Мурманской области.

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