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13.04.2017 (17:49)

Зенитчики ЮВО ввели в заблуждение авиацию условного противника с применением специально подготовленных макетов ЗРС С-300

Авиация условного противника нанесла удар по ложным позициям подразделений ПВО Южного военного округа (ЮВО)  в ходе совместного учения войск ПВО и авиации на полигоне Телемба в Республике Бурятия.

Ранее боевые расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300ПМ выполнили боевые пуски ракет и поразили одновременно шесть воздушных целей.

После уничтожения крылатых ракет условного противника расчеты сменили позиции, оставив на своем месте ложные системы ЗРС С-300, которые имитировали специально подготовленные макеты. Таким образом, были отработаны вопросы маскировки в ходе активной фазы масштабного учения соединений ВВС и ПВО ЮВО. 

Кроме расчетов ЗРС С-300ПМ,  в совместном учении принимают участие зенитные ракетные комплексы ближнего радиуса действия «Панцирь-С», «Тор-М2У» и «Оса».

Всего в ходе масштабного учения на полигоне Телемба выполнено  более  300  пусков  зенитных ракет.

Учение проводится под руководством командующего объединением ВВС и ПВО генерал-лейтенанта Виктора Севостьянова с 1 марта текущего года.

На мероприятие привлечено около 1000 военнослужащих,  задействовано более 350 единиц вооружения и военной техники, в том числе ЗРС  С-300ПМ, ЗРПК «Панцирь-С», средства наземного обеспечения полетов авиации, радиолокационные станции, техника связи, инженерных войск и радиоэлектронной борьбы.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
ПВО , Авиация , Южный военный округ , Учения
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