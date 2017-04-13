13.04.2017 (17:35)

В ходе учения на полигоне Телемба в Бурятии авиация и средства ПВО Южного военного округа уничтожили ракеты и бронетехнику условного противника

На полигоне Телемба в Бурятии в ходе завершающего этапа учения с соединениями 4 армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) было проведено 15 розыгрышей тактических эпизодов.

Боевые расчеты зенитных комплексов уничтожили ракеты-мишени типа «Стриж» и «Бекас», имитирующие средства воздушного нападения условного противника, в том числе — низколетящие самолеты, крылатые, баллистические и аэробаллические ракеты, гиперзвуковые летальные аппараты.

Летчики оперативно-тактических авиационных групп решали задачи перехвата самолетов условного противника на различных высотах от 150 до 3000 метров.

В районе полигона экипажи истребителей и бомбардировщиков также выполнили пуски неуправляемых ракет и бомбометание по мишеням, имитирующим колонну бронетехники условного противника.

Учение проходило под руководством командующего объединением генерал-лейтенанта Виктора Севостьянова. В нем приняли участие около 1000 военнослужащих и было задействовано более 350 единиц вооружения и военной техники, в том числе зенитные ракетные комплексы С-300ПМ, зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», средства наземного обеспечения полетов авиации, радиолокационные станции, техника связи, инженерных войск и радиоэлектронной борьбы.

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