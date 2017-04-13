13.04.2017 (17:25)

Замминистра обороны Тимур Иванов поручил увеличить число рабочих на стройке Президентского кадетского училища в Петрозаводске

Сегодня заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов вместе с временно исполняющим обязанности главы Республики Карелия Артуром Парфенчиковым проинспектировали ход строительства Президентского кадетского училища в Петрозаводске.

Замглавы военного ведомства поручил увеличить число строителей и рабочих смен на стройплощадке училища.

«На сегодняшний день площадка полностью обеспечена финансированием. Проект у нас готов. Это типовое решение и уже пятое президентское кадетское училище, которое строится в России. В целом отмечаем довольно положительную динамику. Тем не менее, поставлена дополнительная задача о наращивании количества рабочих и техники на площадке, в том числе переход с 1 июня на трехсменный режим работы», — сказал Тимур Иванов.

Он отметил, что на данный момент строительство идет по графику. «Но количество рабочих необходимо увеличить так, чтобы не позднее 1 августа был завершен первый этап строительства», — поручил замглавы Минобороны.

Ранее Тимур Иванов сообщил, что строительство объектов первой очереди будет завершено в августе 2017 года, еще через год будут возведены здания второй очереди.

В первую очередь на территории училища будет построен учебно-административный корпус площадью 14,5 тыс. квадратных метров с медпунктом, книгохранилищем на 35 тыс. томов, учебными аудиториями, учительскими комнатами, актовым залом на 600 мест с акустической установкой для звукоусиления.

Также будет возведена трехэтажная столовая с классами дополнительного образования, три трехэтажных жилых корпуса на 360 человек, крытый спортивный комплекс с гимнастическим, борцовским, игровым и тренажерным залами.

В ходе второго этапа строительства предстоит возвести четыре спальных корпуса на 480 человек, спортивный комплекс с ледовым катком и бассейном, открытый стадион с футбольным полем, беговыми дорожками и трибунами, площадки для баскетбола и волейбола, большого тенниса и бадминтона, мини-футбола, гандбола, настольного тенниса и силовых тренажеров.

«Открытие училища в этом году будет приурочено к столетию республики. Со своей стороны военно-строительный комплекс Минобороны сделает все необходимое», — сказал замглавы военного ведомства.

Он отметил, что военное ведомство провело работу совместно с городскими архитекторами для того, чтобы органично вписать здание в существующий ландшафт.

Заместитель Министра обороны заявил, что конкурс в новое Президентское кадетское училище в Петрозаводске будет достаточно высоким и может составить до 8 человек на место. Это, по его мнению, говорит о востребованности и спросе на подобное образование.

Тимур Иванов рассказал, что прием документов начнется с 15 мая. «Ребят будут принимать из всех регионов. Ограничений нет. Предполагаем, что училище будет пользоваться большим спросом у других субъектов в том числе, поэтому отбор предстоит нешуточный», — добавил замглавы Минобороны.

По его словам, первые 360 человек начнут обучение в Президентском кадетском училище в Петрозаводске с 1 сентября этого года, в дальнейшем число кадет увеличится до 840.

В свою очередь, Артур Парфенчиков отметил, что после завершения второго этапа строительства училища, оно станет объектом спортивной, культурной и образовательной жизни республики.

«И я думаю не только Карелии, но и всего Северо-Запада. Это такой республикообразующий объект», — охарактеризовал строящееся училище врио главы республики.

Артур Парфенчиков рассказал, что штат училища составит 330 человек, в том числе 140 преподавателей, что для Карелии будет значить создание новых рабочих мест для высококвалифицированных специалистов.

«Для региона это очень серьезный социальный проект, который также станет украшением города», —­ подчеркнул врио главы республики.

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