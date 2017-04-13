13.04.2017 (17:05)

Команда ВВА имени Н.Е. Жуковского и Ю.А Гагарина победила на математической олимпиаде курсантов СНГ

Команда Военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского и Ю.А Гагарина (г. Воронеж) победила на завершившейся в Казахстане III международной олимпиаде по математике среди курсантов стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

«Министр обороны России всегда очень внимательно следит за ходом проведения этих состязаний и делает всё, чтобы наш турнир расширял свои границы, чтобы множилось число военных интеллектуалов. В этом году международная олимпиада по математике особенная — впервые конкурсные испытания прошли за пределами России», — заявил на церемонии награждения начальник главного управления кадров Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин.

Второе место заняли курсанты Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи Минобороны Казахстана, третьей стала команда Военной академии Белоруссии.

В финал также вышли команды Армении, Киргизии и Таджикистана. Кроме того, впервые в качестве наблюдателей на олимпиаду приехали представители Вооружённых сил Узбекистана.

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