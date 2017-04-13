13.04.2017 (16:41)

В Челябинской области завершился оперативный сбор с представителями вооруженных сил стран-участниц ОДКБ

В Челябинской области завершился трехдневный оперативный сбор с офицерами вооруженных сил стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Мы завершаем оперативный сбор, который проводился с командованием коллективных сил быстрого реагирования в Центрально-азиатском регионе ОДКБ. В ходе командно-штабной тренировки провели анализ военно-политической обстановки в регионе, сделали прогноз ее развития, обсудили возможные варианты применения коллективных сил. Обстановка в мире меняется, мы в плане анализа и применения коллективных сил делаем выводы, в том числе с учетом опыта действия вооруженных сил, в частности в Сирийской Арабской Республике», — сказал начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

В сборе участвовали военнослужащие Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.

«Также проведено практическое занятие по управлению подразделениями с использованием современных средств разведки и поражения, которое вызывало большой интерес у участников сбора», – отметил начальник Объединенного штаба ОДКБ.

Он пояснил, что командно-штабная тренировка проводится один раз в год и является одним из элементов совместной оперативной подготовки.

«Отличие этого сбора в том, что он проведен в Российской Федерациина на базе полигона Центрального военного округа. Должностные лица командования получили практику по выработке решений и планированию операций», — сказал генерал-полковник Анатолий Сидоров.

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