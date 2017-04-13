13.04.2017 (16:36)

Первая отправка новобранцев из Башкирии состоится 22 апреля

Первая отправка новобранцев из Республики Башкортостан состоится 22 апреля. В весенний призыв регион направит в Вооруженные Силы более 5100 граждан.

По словам военного комиссара Башкирии Игоря Харченко, Сухопутные войска пополнят более 2,5 тысячи жителей республики, Воздушно-космические силы — 150, Ракетные войска стратегического назначения — около 560, Воздушно-десантные войска — 180, воинские части центрального подчинения — 170, войска Нацгвардии — 565.

В числе особенностей весеннего призыва Игорь Харченко назвал увеличение числа новобранцев в войска Нацгвардии.

Военнослужащие будут получать персональные электронные карты системы «Паспорт». Призывные комиссии ужесточают требования к психическому здоровью военнослужащих.

Что касается отсрочек, то с 1 января 2017 г. вступили в силу изменения в Федеральный закон “О воинской обязанности и военной службе”, которыми предусматривается предоставляение острочки гражданам, обучающихся в образовательных организациях среднего профессионального образования, на весь период обучения.

«Весной этого года мы не будем призывать на воинскую службу учащихся колледжей любой формы собственности (государственной или частной), которым исполнилось 20 лет, а предоставим им отсрочку до окончания учебного заведения», — пояснил военный комиссар Республики Башкортостан.

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