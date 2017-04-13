13.04.2017 (15:58)
Два полка ПГРК «Тополь» вышли на маршруты боевого патрулирования в Республике Марий Эл
В Ракетных войсках стратегического назначения продолжаются контрольные комплексные проверки воинских частей и соединений по итогам зимнего периода обучения.
В частности, в Йошкар - Олинском ракетном соединении (Республика Марий Эл) проверка проводится под руководством командующего Владимирской ракетной армией генерал-майора Игоря Фазлетдинова.
В её рамках два ракетных полка, вооруженных ракетным комплексом «Тополь», вышли на маршруты боевого патрулирования.
Ракетчики будут отрабатывать вопросы, связанные с маскировкой комплексов в позиционных районах, действиями по внезапным вводным.
Проверка завершится проведением условного пуска ракет.
В учебных мероприятиях задействовано около 800 военнослужащих и более 100 единиц техники.
Ракетное соединение несет боевое дежурство на мобильных боевых ракетных комплексах «Тополь» и «Ярс».