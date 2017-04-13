13.04.2017 (15:58)

Два полка ПГРК «Тополь» вышли на маршруты боевого патрулирования в Республике Марий Эл

В Ракетных войсках стратегического назначения продолжаются контрольные комплексные проверки воинских частей и соединений по итогам зимнего периода обучения.

В частности, в Йошкар - Олинском ракетном соединении (Республика Марий Эл) проверка проводится под руководством командующего Владимирской ракетной армией генерал-майора Игоря Фазлетдинова.

В её рамках два ракетных полка, вооруженных ракетным комплексом «Тополь», вышли на маршруты боевого патрулирования.

Ракетчики будут отрабатывать вопросы, связанные с маскировкой комплексов в позиционных районах, действиями по внезапным вводным.

Проверка завершится проведением условного пуска ракет.

В учебных мероприятиях задействовано около 800 военнослужащих и более 100 единиц техники.

Ракетное соединение несет боевое дежурство на мобильных боевых ракетных комплексах «Тополь» и «Ярс».

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