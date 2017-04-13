13.04.2017 (15:45)

Представительница ЦСКА Инна Дериглазова стала чемпионкой России по фехтованию на рапирах

Инна Дериглазова (ЦСКА) стала чемпионкой России по фехтованию на рапирах, выиграв все свои поединки за явным преимуществом.

Всего в соревнованиях приняли участие 78 спортсменок, 12 из них представляли ЦСКА.

На пути к финалу Дериглазова победила Ксению Кожурову (15:4), Миргул Кадырову (15:7), Екатерину Кажикину (15:5), Ирину Елесину (15:10) и одноклубницу, чемпионку мира-2016 Аделину Загидуллину (15:10).

В финале соперницей Дериглазовой стала другая представительница ЦСКА Анастасия Иванова — встреча завершилась со счетом 14:7 в пользу олимпийской чемпионки, для которой это «золото» личного первенства на чемпионате России стало третьим подряд в карьере.

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