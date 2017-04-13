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13.04.2017 (15:42)

Специалисты ГУНИД Минобороны России проведут совместную конференцию с представителями ОПК

18 апреля в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Подмосковье пройдет конференция, посвященная разработке и внедрению инновационных материалов и технологий при производстве вооружения, военной и специальной техники.

Организатором мероприятия является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации.

На пленарном заседании будут представлены доклады ключевых экспертов военной и отраслевой науки, ведущих предприятий ОПК, институтов развития и государственных регуляторов.

Представители центральных органов военного управления и ведущих организаций Минобороны, Российской академии наук, Минпромторга России, АО «Центр поддержки инициативных разработок и инновационной деятельности «Полигон» выступят с информацией об основных результатах работы и задачах в части потребностей в новых материалах и технологиях, используемых при разработке и производстве вооружения, военной и специальной техники.

Также на конференции будут работать различные секции, где разработчики и производители смогут обменяться информацией об исследованиях, проектах, достижениях, обсудить перспективы сотрудничества и взаимодействия.

В форуме примут участие представители 9 центральных органов военного управления, 18 научных и образовательных организаций Минобороны России, более 200 предприятий промышленности и научно-исследовательских организаций России.

География участников конференции охватывает всю Российскую Федерацию — от Владивостока до Калининграда.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
Конференции , ОПК , КВЦ Патриот
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