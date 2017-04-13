13.04.2017 (15:34)
«Оборонлес» Минобороны России наградит победителей экологического конкурса Дарвиновского музея
Государственный Дарвиновский музей совместно с Фондом «Устойчивое развитие» с 20 января по 20 апреля проводит конкурс творческих работ по экологической тематике «Созидая, не разрушай!».
Конкурс направлен на формирование осознанного бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, активной гражданской позиции и пропаганду ресурсосбережения.
«Оборонлес» Минобороны России поддерживает экологическую инициативу организаторов конкурса и учреждает специальные призы победителям в номинации «Лес, вода, энергия — учимся беречь».
Жюри конкурса оценит присланные участниками рисунки, фотографии, мультимедийные продукты, в том числе видеосюжеты, презентации, рекламные видеоролики, мультфильмы.
«Работа по формированию экологически грамотного и ответственного общества особенно актуальна в 2017 году, объявленном Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Годом экологии.
Этот факт призван привлечь внимание каждого россиянина к вопросам бережного отношения к природе, сохранения и приумножения лесов», — заявил начальник «Оборонлес» Минобороны России Владислав Холодков.
Подробнее о конкурсе можно прочитать по ссылке: http://www.darwinmuseum.ru/projects/competition/sozidaya-ne-razrushaj