13.04.2017 (15:34)

«Оборонлес» Минобороны России наградит победителей экологического конкурса Дарвиновского музея

Государственный Дарвиновский музей совместно с Фондом «Устойчивое развитие» с 20 января по 20 апреля проводит конкурс творческих работ по экологической тематике «Созидая, не разрушай!».

Конкурс направлен на формирование осознанного бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, активной гражданской позиции и пропаганду ресурсосбережения.

«Оборонлес» Минобороны России поддерживает экологическую инициативу организаторов конкурса и учреждает специальные призы победителям в номинации «Лес, вода, энергия — учимся беречь».

Жюри конкурса оценит присланные участниками рисунки, фотографии, мультимедийные продукты, в том числе видеосюжеты, презентации, рекламные видеоролики, мультфильмы.

«Работа по формированию экологически грамотного и ответственного общества особенно актуальна в 2017 году, объявленном Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Годом экологии.

Этот факт призван привлечь внимание каждого россиянина к вопросам бережного отношения к природе, сохранения и приумножения лесов», — заявил начальник «Оборонлес» Минобороны России Владислав Холодков.

Подробнее о конкурсе можно прочитать по ссылке: http://www.darwinmuseum.ru/projects/competition/sozidaya-ne-razrushaj

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