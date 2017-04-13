13.04.2017 (15:26)

Пловцы ЦСКА на чемпионате России каждый день пополняют свой «золотой запас»

Во второй день чемпионата России по плаванию, который проходит в бассейне спортивного комплекса «Олимпийский» в Москве, определились победители и призеры в восьми дисциплинах. Спортсмены ЦСКА завоевали семь медалей (4-1-2).

Бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-2016 рядовой спортивной роты ЦСКА Антон Чупков одержал победу на дистанции 200 метров брассом (2:08,03). Он уступил 0,33 секунды результату, показанному на Олимпийских играх в Бразилии.

Также золотые медали на отдельных дистанциях выиграли бронзовые призеры чемпионата мира-2013 (комбинированная эстафета 4х100 метров) сержант Светлана Чимрова и Дарья Устинова — они показали лучшее время на дистанциях 200 метров баттерфляем (2:08,74) и 200 метров на спине (2:07,23) соответственно.

В смешанной эстафете 4х100 метров вольным стилем победу одержала сборная Санкт-Петербурга (3:29,59), в составе которой выступал прапорщик Вячеслав Прудников.

Участница Олимпиады-2016, восьмикратная победительница Европейских игр-2015 Арина Опёнышева завоевала две «бронзы»: на дистанциях 400 метров (4:12,52) и 100 метров (55,02) вольным стилем. Причем в последней дисциплине она уступила всего 0,01 секунды серебряному призеру, прапорщику ЦСКА Виктории Андреевой (55,01).

По итогам второго дня соревнований шесть участников ЧР-2017 выполнили нормативы отбора в сборную страны на 17-й чемпионат мира по водным видам спорта (16-30 июля, Будапешт, Венгрия). Среди них армейцы Антон Чупков (200 метров брассом) и Дарья Устинова (200 метров на спине). Также в состав национальной команды попали Евгений Рылов, Григорий Тарасевич (оба — 100 метров на спине), Илья Хоменко (200 метров брассом) и Вероника Попова (400 метров вольным стилем).

Напомним, что в первый день ЧР-2017 норматив отбора выполнил двукратный чемпион мира-2016 на короткой воде прапорщик ЦСКА Олег Костин — он победил на дистанции 50 метров баттерфляем с результатом 23,27 секунды.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице