13.04.2017 (15:23)

На чемпионате Европы по дзюдо выступят пять спортсменов ЦСКА

С 20 по 23 апреля в Варшаве пройдет чемпионат Европы по дзюдо. В составе сборной России на турнире выступят пять представителей ЦСКА.

Турнир в Варшаве станет первым официальным стартом европейского календаря-2017. В составе сборной России в соревнованиях примут участие пять спортсменов ЦСКА. Среди мужчин в весовой категории до 81 кг выступят два армейца - победитель турниров Гран-при в Загребе и Тбилиси-2016 лейтенант Алан Хубецов и обладатель высших наград первенства Европы-2015, «Большого шлема» в Тюмени-2016 и Гран-при в Дюссельдорфе-2017 Аслан Лаппинагов.

Среди женщин за медали будут бороться три прапорщика из ЦСКА. В весовой категории 48 кг заявлены бронзовый призер чемпионата Европы-2015, победитель «Большого шлема» в Абу-Даби-2015 Ирина Долгова и победитель турнира «Гран-при» в Ташкенте-2016, бронзовый медалист аналогичного этапа в Тбилиси-2017 Мария Персидская.

Напомним, что на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро Ирина Долгова дошла до 1/8 финала, где проиграла будущей олимпийской чемпионке - аргентинке Пауле Парето.

Еще одна представительница ЦСКА - вице-чемпионка молодежного первенства Европы-2015, победительница турниров Гран-при в Циндао и Ташкенте-2016 прапорщик Анастасия Конкина выступит на чемпионате Европы в весовой категории до57 кг.

Тренерский штаб сборной России, а также начальник команды ЦСКА по борьбе дзюдо и самбо Игорь Быстров рассчитывают на то, что спортсмены сборной России сумеют улучшить свой прошлогодний результат.

Напомним, в прошлом году на чемпионате Европы в российские дзюдоисты завоевали четыре награды в личном турнире — одну золотую медаль и три бронзовых.

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