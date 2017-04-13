13.04.2017 (15:10)

Верующие военнослужащие ЗВО готовятся к празднованию православной Пасхи

В соединениях и воинских частях Западного военного округа (ЗВО) начались приготовления к празднованию православного праздника Пасхи. Праздничные литургии с совершением Крестного хода в честь светлого Христова Воскресения пройдут в ночь с 15 на 16 апреля во всех православных храмах, расположенных на территории военных гарнизонов ЗВО.

Для исполнения религиозных обрядов привлечено более 40 штатных помощников командиров воинских частей по работе с верующими военнослужащими, а также около 200 священнослужителей, на добровольной основе окормляющих военнослужащих по согласованию с руководством территориальных епархиальных управлений Русской православной церкви.

Особое внимание будет уделено военнослужащим, находящимся на полигонах округа. Для них праздничные богослужения будут организованы в развернутых полевых православных храмах, которые представляют собой полевую палатку, оборудованную внутри в соответствии с канонами Русской православной церкви. Она вмещает более 50 человек одновременно, а её установка занимает не более одного часа.

В связи с праздником в обеденное меню военнослужащих внесены изменения. На столах появятся освященные пасхальные яйца и куличи, испеченные поварами по такому случаю.

В настоящее время на территории военных гарнизонов и отдельных воинских частей ЗВО находится более 1000 различных объектов религиозного назначения. Все они взяты на учет отделом по работе с верующими военнослужащими штаба ЗВО и находятся под попечением войсковых священнослужителей.

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