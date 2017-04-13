13.04.2017 (14:53)

В военном параде в Мурманске впервые будут задействованы модернизированные танки Т-72Б3

Порядка 50 единиц вооружения и военной техники будет задействовано в военном параде в городе-герое Мурманске в День Победы. Впервые в состав механизированной колонны включены модернизированные танки Т-72Б3, стоящие на вооружении мотострелкового соединения Северного флота (СФ).

Возглавят механизированную колонну образцы техники времён Великой Отечественной войны – советская противотанковая самоходная артиллерийская установка СУ-100, автомобили повышенной проходимости ЗИС-5, ГАЗ-63, ЗИЛ-157.

Современная часть парада будет представлена военной техникой ВВС и ПВО, сухопутных и береговых войск СФ. Запланировано прохождение пусковых установок зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф» и берегового ракетного комплекса «Бастион».

Из бронетехники, кроме танков Т-72БЗ, на параде пройдут бронетранспортёры БТР-82АМ, реактивные системы залпового огня «Град», а также армейские мотовездеходы АМ-1, передвижение на которых успешно освоили арктические мотострелки СФ.

Военный парад традиционно начнётся на площади Пять углов. Парадным строем по проспекту Ленина пройдут 430 военнослужащих береговых войск, объединения ВВС и ПВО, подводных сил, морской инженерной службы и центра материально-технического обеспечения.

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