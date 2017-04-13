13.04.2017 (14:48)

Более 4,3 тыс. военнослужащих Северного флота пройдут торжественным маршем в День Победы

Более 4,3 тыс. военнослужащих Северного флота (СФ) примут участие 9 мая в военных парадах и торжественных шествиях, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.

В состав парадных расчётов войдут представители всех родов сил СФ: экипажи надводных кораблей и подводных лодок, лётчики и зенитчики, морские пехотинцы и мотострелки. Впервые в парадах в честь Великой Победы примут участие женщины-военнослужащие. Они пройдут торжественным маршем в Мурманске и Североморске.

Военные парады и торжественные шествия состоятся в 9 городах и 4 посёлках Мурманской и Архангельской областей, где дислоцированы войска и базируются силы СФ. Это Мурманск, Североморск, Полярный, Гаджиево, Заозёрск, Оленегорск, Кандалакша, Заполярный Архангельск, Северодвинск, а также посёлки Печенга, Видяево, Никель, Нижнее Луостари.

Военнослужащие СФ будут представлены и на главном военном параде страны на Красной площади в Москве. По брусчатке пройдут морские пехотинцы СФ, которые сейчас участвуют в тренировках парадных расчётов в подмосковном Алабино.

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