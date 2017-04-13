13.04.2017 (14:34)

В День Победы крейсер «Михаил Кутузов» произведет артиллерийский салют в Новороссийске

В День Победы в военном параде в городе-герое Новороссийске примут участие более 1000 военнослужащих.

В парадном строю Новороссийского гарнизона в центре города пройдут офицеры управления Новороссийской военно-морской базы (ВМБ) Черноморского флота (ЧФ), сводные батальоны отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады, бригады кораблей охраны водного района, отдельной бригады подводных лодок, подразделения воздушно-десантных войск, ВВС и ПВО Южного военного округа.

Также в военном параде примут участие личный состав пограничного управления ФСБ и управления МВД России по Краснодарскому краю, сводный батальон Кубанского казачьего войска, курсанты Новороссийского государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, а также кадеты Новороссийского казачьего и Туапсинского морского кадетских корпусов, участники Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

В состав механизированной колонны включены более 20 единиц боевой техники, в том числе самоходный артиллерийский комплекс «Берег», самоходные артиллерийские орудия «Нона» и бронетранспортеры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы «Стрела», боевые машины десанта, зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», пусковые установки берегового ракетного комплекса «Бастион» и береговые радиолокационные комплексы «Монолит».

Принимать парад будет командир Новороссийской ВМБ капитан 1 ранга Олег Шастов.

В День Победы во время исполнения Гимна Российской Федерации с борта крейсера-музея «Михаил Кутузов», ошвартованного у причальной стенки Морского вокзала города-героя, будет произведен артиллерийский салют.

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