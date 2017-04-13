13.04.2017 (14:14)

В ходе учения подразделения Тульского соединения ВДВ поразили более 500 наземных и воздушных целей условного противника

Сегодня в ходе тактического учения на полигоне Дубровичи десантники Тульского соединения ВДВ отработали действия в контратаке при активном сопротивлении условного противника.

В общей сложности батальон ВДВ уничтожил более 500 целей, имитирующих живую силу, бронетехнику и средства воздушного нападения условного противника.

При проведении боевой стрельбы БМД-4М используя штатное вооружение, создали плотность огня, которое позволило десантникам провести эффективную контратаку превосходящих сил противника.

Предваряя контратаку, десантники ослабили противника своими успешными рейдовыми действиями, продолжавшимися двое суток.

В ходе рейдов в двух направлениях бронегруппа из более 40 боевых машин БМД-4М и БРТ-МДМ «Ракушка» вышла в район выполнения ближайшей задачи и подготовилась к завершающему удару.

Успех десанта стал возможным благодаря предварительно проведенной разведке. Разведчики выполнили задачи артиллерийского корректирования и обнаружения целей для артиллерийских подразделений на САО 2С-9 «Нона» и парашютно-десантных подразделений на БМД-4М.

Для Тульского соединения ВДВ это был первый практический опыт применения большого количества новейшей боевой техники БМД-4М, обладающей большой огневой мощью.

Тактическое учение с парашютно-десантным батальоном, имеющим на вооружении новейшую боевую технику, проводилось в условиях активных действий диверсионно-разведывательных групп условного противника и в сложной радиоэлектронной обстановке.

Контратака с применением батальонного комплекта боевых машин десанта БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка» Тульского соединения ВДВ с боевой стрельбой была осуществлена впервые.

Учение проводилось в рамках контрольной проверки воинских частей Воздушно-десантных войск за зимний период обучения.

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