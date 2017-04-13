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13.04.2017 (13:57)

На Московской конференции по международной безопасности планирует обсудить баланс интересов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

27 апреля в рамках VI Московской конференции по международной безопасности пройдет пленарное заседание: «Азиатско-Тихоокеанский регион: баланс интересов или силовое противостояние».

Должностные лица военных ведомств иностранных государств, военные эксперты, руководители ведущих российских вузов  примут участие в дискуссиях на тему оценки  вызовов региональной безопасности, безопасности морских путей, военных союзов и баланса военной силы, а также многосторонних форматов взаимодействия в сфере безопасности.

VI Московская конференции по международной безопасности пройдет с 26 по 27 апреля текущего года. Всего ожидается  более 700 гостей. Среди них главы военных ведомств государств различных регионов мира, руководители международных организаций, авторитетные представители экспертного сообщества.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
Московская конференция по международной безопасности
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