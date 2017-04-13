13.04.2017 (13:48)

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов проинспектирует строительство Президентского кадетского училища в Карелии

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов прибыл в Петрозаводск, где проинспектирует ход строительства Президентского кадетского училища и оценит темпы возведения зданий.

В настоящее время в Петрозаводске идет строительство объектов первой очереди училища.

Идею создания Президентского кадетского училища в Карелии, предложенную Министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу, одобрил Президент РФ Владимир Путин.

По данным опросов общественного мнения в регионе, около 87% жителей Карелии также поддержали данное предложение.

Здания училища возводятся по типовым проектам, которые уже успешно построены для кадет и суворовцев в Севастополе, Перми и Туле, а также используется опыт строительства суворовских и президентских кадетских училищ в Тюмени и Кызыле, школ для одаренных детей в Санкт-Петербурге и Воронеже.

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