13.04.2017 (13:44)

Замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков высоко оценил выучку соединения ВВО, поднятой по тревоге для проверки

Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, лично наблюдавший за действиями личного состава 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), поднятой по тревоге решением начальника Генерального штаба ВС РФ, высоко оценил полевую выучку военнослужащих.

«Личный состав соединения показал высокую выучку при отработке вопросов приведения в высшие степени боевой готовности, включая подъем по тревоге, подготовку боевой техники в парке, выход в районы формирования ротных колонн и подготовку к выполнению задач по предназначению», — сказал замминистра обороны.

Генерал армии Дмитрий Булгаков находится с рабочей поездкой в войсках ВВО с целью проверки состояния их материально-технического обеспечения, боевой и мобилизационной готовности.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице