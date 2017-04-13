13.04.2017 (13:11)

Командующий ТОФ России встретился с командующим боевым командованием ВМС Республики Корея

Сегодня в военно-морской базе Пусан командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц в ходе протокольного визита встретился с командующим боевым командованием военно-морских сил (ВМС) Республики Корея вице-адмиралом Чон Чжин Собу.

Визит командующего ТОФ адмирала Сергея Авакянца в Республику Корея проходит с 12 по14 апреля 2017 г. в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооружённых Сил Российской Федерации.

Адмирал Сергей Авакянц и вице-адмирал Чон Чжин Собу во время встречи обсудили вопросы международного военного сотрудничества между ТОФ России и ВМС Республики Корея, затронули темы истории флотов, военного образования и организации учебного процесса в военных учреждениях двух стран. В ходе встречи состоялся обмен сувенирами с военно-морской символикой и прошло совместное фотографирование.

После протокольной встречи российская и корейская делегации посетили эсминец ВМС Республики Корея «Кан Гам Чхан» и флагман ТОФ гвардейский ракетный крейсер «Варяг», где ознакомились с вооружением, боевыми возможностями и историей кораблей.

Боевые корабли ТОФ, выполняющие задачи дальнего похода, 11 апреля зашли в южнокорейский порт Пусан. Поход проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооружённых Сил Российской Федерации, и продлится более двух месяцев.

В ходе дальнего океанского плавания корабли совершат ещё 6 неофициальных визитов и деловых заходов в порты иностранных государств. Основная цель похода — демонстрация Андреевского флага в Азиатско-Тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР.

Во второй половине дня российская делегация осмотрит военно-морскую базу боевого командования ВМС Южной Кореи и ознакомится с достопримечательностями Пусана.

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