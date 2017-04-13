13.04.2017 (13:06)

Механизированную колонну военного парада на Дворцовой площади Санкт-Петербурга возглавит танк Победы — Т-34-85

Глубоко модернизированные танки Т-72Б3, самоходные гаубицы «Мста-С» и лучший танк Второй мировой войны — Т-34-85 увидят жители и гости Санкт-Петербурга на военном параде, посвященном 72-й годовщине Великой Победы.

Всего по Дворцовой площади пройдет около 100 единиц боевой техники Западного военного округа (ЗВО), в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», бронетранспортеры БТР-82АМ, зенитные ракетные комплексы С-400, бронеавтомобили «Тайфун-К».

Для защиты покрытия дорог и площадей города вся гусеничная техника будет «обута» в асфальтоходные башмаки — специальные прорезиненные накладки.

В настоящее время на военных аэродромах Ленинградской области проходят тренировки механизированных колонн. Военнослужащие отрабатывают до автоматизма соблюдение необходимой дистанции при движении, повороты и перестроения.

В День Победы войска Западного военного округа примут участие в военных парадах в шести городах.

Торжественные прохождения войск территориальных военных гарнизонов пройдут в 117 населенных пунктах на территории Северо-Западного и Центрального федеральных округов.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице