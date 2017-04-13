13.04.2017 (13:06)
Механизированную колонну военного парада на Дворцовой площади Санкт-Петербурга возглавит танк Победы — Т-34-85
Глубоко модернизированные танки Т-72Б3, самоходные гаубицы «Мста-С» и лучший танк Второй мировой войны — Т-34-85 увидят жители и гости Санкт-Петербурга на военном параде, посвященном 72-й годовщине Великой Победы.
Всего по Дворцовой площади пройдет около 100 единиц боевой техники Западного военного округа (ЗВО), в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», бронетранспортеры БТР-82АМ, зенитные ракетные комплексы С-400, бронеавтомобили «Тайфун-К».
Для защиты покрытия дорог и площадей города вся гусеничная техника будет «обута» в асфальтоходные башмаки — специальные прорезиненные накладки.
В настоящее время на военных аэродромах Ленинградской области проходят тренировки механизированных колонн. Военнослужащие отрабатывают до автоматизма соблюдение необходимой дистанции при движении, повороты и перестроения.
В День Победы войска Западного военного округа примут участие в военных парадах в шести городах.
Торжественные прохождения войск территориальных военных гарнизонов пройдут в 117 населенных пунктах на территории Северо-Западного и Центрального федеральных округов.